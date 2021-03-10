Власти Беларуси возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии

Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов нарвался на уголовное дело по 407-й статье УК об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета. Такого внимания со стороны властей Козлов добился упорным отказом дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя своё законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции.

Лидер ОГН трижды отказался давать подписку о неразглашении, за что в итоге 18-го февраля получил административное наказание в виде 15 суток. Козлов был в итоге доставлен на Окрестина, где пробыл 72 часа, после чего его отпустили.

Пресс-служба не уточняет, где, что и при каких обстоятельствах мог разгласить лидер ОГП.