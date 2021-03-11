Режим Лукашенко определился с перечнем обвинений Сергею Тихановскому

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и приближенных к ним лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РБ.

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Всё обвинение построено на том, что «Тихановский с использованием Youtube-канала «Страна для жизни» и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».

К этому СК РБ добавляет препятствие работе ЦИК «путем угроз в адрес Председателя комиссии Лидии Ермошиной» и известная всем подстава в Гродно, после которой Тихановский был задержан. Никаких доплнтельных фактов или новых эпизодов в сообщении СК не приводится.

«Ранее Следственным комитетом завершено расследование выделенных из «дела Тихановского» 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников, в числе которых интернет-блогеры и лица, готовившиеся к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. По ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры», - также говорится в сообщении.

СК также сообщил, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.