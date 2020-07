США подозревают Россию в распространении фейков о пандемии

Вашингтон полагает, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса с целью усугубить кризис, с которым США столкнулись незадолго до президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщили на условиях конфиденциальности информагентству AP источники в правительстве США.

Как сообщает агентство в ночь на среду, 29 июля, по данным его источников, этой кампанией по дезинформации, целевой аудиторией которой является население США и других западных стран, руководят два россиянина - Денис Тюрин и Александр Старунский, ранее занимавших высокие должности в Главном управлении Генштаба России (ГРУ).

По словам источников AP в правительстве США, раньше информация об этой кампании была строго засекречена, однако теперь степень ее секретности была понижена, поэтому они рассказывают о ней, чтобы предостеречь пользователей в отношении конкретных сайтов и подчеркнуть связь этих информационных ресурсов с российской военной разведкой.

Ранее, в период между концом мая и началом июля, один из этих чиновников сообщал о том, что некие три сайта опубликовали около 150 статей о мерах борьбы с пандемией, среди которых были и материалы, создающие позитивный образ России и выставляющие в нелицеприятном свете США.

В качестве примеров заголовков, привлекших внимание представителей американских властей, приводятся следующие названия статей: "Оказание Россией помощи США по борьбе с COVID-19 служит разрядке напряженности отношений" и "Пекин считает, что COVID-19 - это биологическое оружие".

Статья под первым из вышеназванных заголовков опубликована на сайте Newsbreak.com, статья под вторым заголовком - на сайте Infobrics.org.

В то же время, как пишет газета The New York Times, представители властей США подозревают в распространении дезинформации новостное агентство InfoRos.ru, которое имеет три сайта: InfoRos.ru, Infobrics.org and OneWorld.press. Сообщается, что на этих сайтах распространяются статьи антизападной направленности.

В июне базирующаяся в Брюсселе неправительственная организация EU DisinfoLab изучила возможные связи между сайтами InfoRos и One World и российской военной разведкой. Результаты исследования показали, что, судя по определенным техническим деталям, эти сайты связаны с российским государством. Также были выявлены финансовые связи между агентством InfoRos и российским правительством, передает DW.

В США убеждены, что в 2016 году, во время предвыборной гонки, Россия провела кампанию по дезинформации в соцсетях, целью которой было расколоть мнение избирателей в стране и склонить их поддержать Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты от республиканцев.

24 июля глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина сделал заявление о том, что Россия продолжает пользоваться троллями в интернете для достижения своих целей. Другими странами, которые пытаются повлиять на выборы президента США в 2020 году, по словам Эванина, являются Китай и Иран.