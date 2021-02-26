Рекордное за 7 лет число россиян захотело смены президента

Число россиян, не желающих переизбрания Владимира Путина на новый срок, продолжает увеличиваться и в феврале 2021 года достигло максимума почти за 7 лет.

41% населения не хотят видеть Путина во главе государства после 2024 года, когда у президента снова истекает «второй срок подряд», показало исследование проведенное «Левада-центром» (признан иноагентом решением Минюста РФ).

Согласно опросу, выводы которого приводят «Открытые медиа», за продление власти Путина по-прежнему выступает большинство - 48%.

Однако за последние три года доля таких ответов уменьшилась на 19 п.п. Тех, кто хочет смены президента, напротив стало вдвое больше: в 2017 году такой ответ давали 19%.

Усталость накопилась даже у лояльной аудитории, комментирует результаты замруководителя «Левада-центра» Денис Волков: «Многие одобряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нужно что-то другое».

Динамику роста этой усталости можно было наблюдать уже с 2018 года, отмечает Волков: постепенно на нее повлияла и пенсионная реформа, и общее падение уровня жизни, и экономические последствия коронавируса.

Среди мужского населения против переизбрания Путина уже большинство - 48%. «За» новый срок действующего президента высказались 42% опрошенных мужчин.

Женщины более лояльны: 53% хотят, чтобы Путин оставался в Кремле, а сменить его желают 35%.

Говоря о желании видеть другого президента, мужчины чаще всего говорят об усталости от Путина: «засиделся», «надоел», «уже достаточно», «хватит», «пора на пенсию» и т. д. Женщины апеллируют к общему принципу сменяемости власти.

Те же, кто поддерживает новый срок Путина, ссылаются на то, что «при нем стало лучше», в стране - «стабильность» и «порядок», президент «поднял страну» и «старается для людей».

По сравнению с 2020 годом увеличились противники очередного срока Путина среди молодежи, которая в наибольшей степени ратует за перемены. В прошлом году смены лидера желали 54% в возрасте 18-24 года и 48% среди респондентов в возрасте 25-39. Сейчас в возрастной группе 18-24 года за смену власти выступают уже 57%, а в возрасте от 25 до 39 лет 51%. Поддерживают выдвижение президента на следующий срок 31% и 39% соответственно.