ЕС на 1 год продлил санкции против Беларуси

Европейский союз на год продлили санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Совет ЕС постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающих его", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должна стоить дорого.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для включенных в список 88 человек, включая Александра Лукашенко, и замораживание активов 7 организаций.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.