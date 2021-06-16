Последнее обновление: 16.06.2021 16:04

ЕС введет секторальные санкции против властей Беларуси

В дополнение к визовым санкциям в отношении белорусских чиновников, причастных к репрессиям и насилию в отношении протестующих, Евросоюз намерен ввести секторальные санкции.

Экономические санкции затронут энергетику, банковский сектор и калийную отрасль, пишет журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак в twitter.

«… министры иностранных дел стран скорее всего дадут зеленый свет секторальным санкциям (возможно энергетика, банки, калий) в понедельник 21 июня. Данные меры вступят в силу, скорее всего, несколько позже», - сообщил Йозвак.

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