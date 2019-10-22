Последнее обновление: 22.10.2019 23:16

США продлили приостановки санкций в отношении 9 белорусских предприятий

США продлили режим приостановки санкций в отношении 9 белорусских предприятий до 26 апреля 2021 года, следует из сообщения Министерства финансов США.

Санкции приостановлены в отношении концерна «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Санкции в отношении в том числе и перечисленных белорусских предприятий были введены указом президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси.

В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении перечисленных предприятий на полгода и затем продлевал этот режим.

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