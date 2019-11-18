Макей высказался против санкционной политики западных стран

Беларусь в вопросах введения различных санкций занимает принципиальную позицию: их может вводить только Совет Безопасности ООН.

Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

"Западными странами и их партнерами предпринимаются последовательные шаги по наделению отдельных международных организаций несвойственными им судебными и иными функциями. Беларусь занимает принципиальную позицию по этому вопросу: только Совет Безопасности ООН имеет право вводить санкции", - заявил Макей, которого цитирует БелТА.

Министр подчеркнул, что Беларусь выступает против попыток любых государств подменять собой этот орган и в одностороннем порядке вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей.

"Санкционная тематика требует совместных шагов Минска и Москвы на площадке ООН, - считает Владимир Макей. - Необходимо твердо препятствовать политизации действующих санкционных механизмов и узакониванию порочной практики введения односторонних мер, противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций".