Последнее обновление: 21.06.2021 17:40

ЕС, Канада, Британия и США выступили с заявлением о санкциях против режима Лукашенко

Евросоюз, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против режима Лукашенко.

Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Сегодня мы предприняли скоординированные действия по введению санкций в ответ на принудительную посадку 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги", - указывается в заявлении.

Канада включила в санкционный список 17 физлиц и 5 организаций. В санкционном списке Великобритании 11 физлиц и 2 организации, включая Белорусскую нефтяную компанию.

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