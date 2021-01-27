Тихановская: Мировая реакция на преступления режима Лукашенко очень скромна

Европейский союз и Соединенные Штаты должны быть «смелее и сильнее» в своих действиях, помогая народу Беларуси положить конец правлению Лукашенко.
Об этом заявила Светлана Тихановская в ходе онлайн-мероприятии с несколькими министрами иностранных дел ЕС в среду, 27 января, передает Reuters.
Тихановская призвала ЕС ускорить одобрение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко, призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать виновных террористами.
«Международная реакция по-прежнему слишком скромна», - заявила Тихановская.