Тихановская просит у ОБСЕ помощи в безопасном возвращении в Беларусь

Светлана Тихановская провела просит у ОБСЕ содействия и помощи в организации диалога по разрешению политического кризиса в Беларуси, а также безопасного возвращения домой для белорусской оппозиции.

«Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом», -заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ОБСЕ.

По ее мнению, ОБСЕ может взять на себя организацию экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, КС и представителей режима Лукашенко.

Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», - подчеркнула она.