В мире число заражений коронавирусом превысило 110,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 110430072 (+397710 за сутки) по данным Worldometer на 6:15 18 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2440928 (+11221) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22664869 (-90197) человек, из них 96025 (-1296) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 85323482 (+475334) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28453526 (+71640) случаями заражения, Индия – 10949546 (+12440), Бразилия – 9979276 (+57295), Россия – 4112151 (+12828) и Великобритания – 4071185 (+12718). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71640, Бразилия – 57295, Франция – 25018, Россия – 12828, Великобритания – 12718. Беларусь (1352) – на 37 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 502544, Бразилия – 242178, Мексика – 175986, Индия – 156038 и Великобритания – 118933. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2537, Мексика – 1329, Бразилия – 1195, Великобритания – 738, Германия – 538. Беларусь – на 68 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 272273 случая заражения коронавирусом и 1876 смертей.