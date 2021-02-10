Ряд польских СМИ приостановили выпуск новостей, протестуя против нового налога

Ряд польских СМИ 10 февраля совместно начали акцию протеста в связи с предложением нового налога на доходы от рекламы.

На главных страницах появились баннеры с надписями: "Здесь должна быть твоя любимая программа" или "Так будет выглядеть мир без независимых СМИ", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP и Politico.

TVN24 и Polsat News вместо утренней программы выступили со специальными обращениями, главные страницы изданий Onet и Interia были закрыты баннером акции. К протесту присоединились и ряд радио - RMF FM, ZET, TOK FM, Rock Radio. Ряд СМИ поддержали коллег, написав о забастовке - Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Super Express. "Шаг за шагом власть подавляет свободные медиа в Польше", - заявили редакторы Gazeta Wyborcza.

Перед этим 43 медиа-организации страны (Agora SA, Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Polska Press Group, TVN SA, Telewisia Polsat и ряд других) обратились с открытым письмом к премьеру Польши Матеушу Моравецкому.

Подписанты письма отмечают, что некоторые медиа с появлением этого налога должны будут пересмотреть свои программы, а некоторые и вовсе прекратят деятельность. Они также настаивают, что попадут в неравные условия с общественным вещателем, который получает 2 млрд злотых государственной субсидии и в значительной степени контролируется правящей партией "Право и справедливость".

Новый налог предусматривает сборы с доходов медиа от рекламы и может составлять от 2% до 15% в зависимости от размера компании.

В правительстве инициативу объясняют необходимостью найти дополнительный источник доходов для бюджета на фоне убытков от эпидемии коронавируса, а также - что это поможет заставить крупные международные корпорации заплатить "справедливую" долю налога.

Спикер правительства Петр Мюллер пояснил, что предложение должно коснуться только крупнейших компаний. Половину средств предлагают направить в Национальный фонд здоровья, еще часть - в Национальный фонд охраны памятников и новый фонд для поддержки "культуры и национального наследия в медиасфере".

Премьер Матеуш Моравецкий отметил, что подобные налоги есть в других странах ЕС - Франции, Италии и Испании.

Критики закона считают, что он направлен не так на то, чтобы собрать средства, как на то, чтобы ослабить независимость СМИ. В этом контексте вспомнили и недавнее заявление лидера "ПиС" Ярослава Качинского о том, что непольские медиа в стране "должны быть редким исключением" и его жалобы на слишком существенное влияние немецких СМИ.

Претензия медиасообщества также в том, что главный удар от нового налога упадет на преимущественно польские СМИ, тогда как следовало бы обратить большее внимание на онлайн-гигантов, как Facebook или Google.