Последнее обновление: 10.02.2021 16:10

Милиция Минска проверяет сообщения о минировании ряда зданий

Силовые структуры Минска проверяют сообщения о минировании ряда зданий на территории столицы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В частности, около 12 часов в милицию поступило несколько звонков с информацией о минировании здания Мингорисполкома, Мингорсуда, гостиницы «Минск».

Около 13 часов поступило сообщение с информацией о минировании гостиницы «Президент-Отель».

«На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», - говорится в сообщении.

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