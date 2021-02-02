Суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»

Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима.

Такое решение вынесла судья Наталья Репникова, передает корреспондент РБК.

Судья зачла в срок Навального год, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», при этом она применила соотношение, действовавшее на момент вынесения приговора в 2014 году: один день домашнего ареста за один день колонии.

Прокурор Екатерина Фролова также просила суд вынести частное постановление в адрес уголовно-исполнительной инспекции, которая, по ее мнению, недостаточно контролировала исполнение Навальным приговора. Суд вынес соответствующее определение — «обратить внимание начальника УФСИН России на нарушения», допущенные Ермоленко при контроле за исполнением приговора Навальному.

Навальный сообщил ФСИН о выписке из Шарите и своем проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья. Доводы защиты Навального, связанные с решением ЕСПЧ, суд нашел несостоятельным: так как Страсбург не высказывался о незаконности приговора и президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде; пресса допущена на него, несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств. В Кремле и в МИД назвали это вмешательством во внутренние дела России.

В окрестностях Мосгорсуда собрались сторонники Навального, полиция перекрыла несколько примыкающих к зданию улиц. По данным «ОВД-Инфо» к 19:50 были задержаны более 350 человек.