Последнее обновление: 27.01.2021 15:45

G7 требует немедленного освобождения Навального

Страны G7 в своем совместном заявлении потребовали освобождения оппозиционера Алексея Навального.

"Мы, министры иностранных дел G7 - Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также высший представитель Евросоюза - осуждаем политически мотивированное задержание и заключение под стражу Алексея Навального", - говорится в заявлении, которое было опубликовано во вторник, 26 января, передает DW.

Навальный должен быть немедленно и без всяких условий освобожден, Россия должна придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека, подчеркнули представители G7. Кроме того, они выразили беспокойство задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов во время субботних митингов. Это показывает, насколько в России "сужается пространство" для "оппозиции, гражданского общества, защитников прав человека и независимой прессы".

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, по всей России в ходе протестов 23 января было задержано 3770 человек. В одной только Москве был задержан 1481 человек, еще 567 задержанных правозащитники насчитали в Санкт-Петербурге. Всего задержания, по данным мониторингового издания, произведены в 120 годах России, а также в аннексированном Россией Крыму - в Симферополе и Севастополе. Большинству задержанных вменяются административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре.

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