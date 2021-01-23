Россия протестует в поддержку Навального (обновляется)

В России стартовали акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

Власти РФ жестко реагируют на проявления гражданской солидарности с оппозиционером и повсеместно применяют тактику расправы над протестующими, отработанную режимом Лукашенко. Пушкинская площадь в Москве уже полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции.

09:45 - Во время акции в Благовещенске силовики задержали не менее 10 человек. Среди них есть несовершеннолетний и журналист Андрея Афанасьева.

09:25 - В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

08.25 - В Хабаровске силовикам во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

Еще до начала акций сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади.

Также задержан и доставлен в отделение полиции глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.