В Израиле 17 раненых в результате ракетного удара Ирана

В ходе последнего иранского обстрела по Израилю днем 20 июня были выпущены около 25 баллистических ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации израильской национальной медслужбы "Маген Давид Адом", в результате иранской атаки по городу Хайфа пострадали 17 человек, двое из них получили тяжелые ранения - 16-летний подросток и 40-летний мужчинаю

Еще один мужчина в возрасте 54 лет находится в состоянии средней тяжести, у него осколочное ранение нижних конечностей, говорится в заявлении медслужбы.