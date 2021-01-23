В мире число заражений коронавирусом превысило 98,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 98802040 (+699643 за сутки) по данным Worldometer на 11:42 23 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2117668 (+17001) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25675594 (+177671) человека, из них 111185 (-126) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 71008806 (+504999) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 25390042 (+192065) случаями заражения, Индия – 10640544 (+14344), Бразилия – 8755133 (+55319), Россия – 3677352 (+21513) и Великобритания – 3583907 (+40261). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 192065, Бразилия – 55319, Испания – 42885, Великобритания – 40261, Франция – 23292. Беларусь (1813) – на 39 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 424177, Бразилия – 215299, Индия – 153221, Мексика – 146174 и Великобритания – 95981. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3886, Мексика – 1803, Великобритания – 1401, Бразилия – 1071, Германия – 869. Беларусь – на 78 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 234111 случаев заражения коронавирусом и 1628 смертей.