В Беларуси введут биометрические паспорта, но пока не ясно, когда

Лукашенко в целом одобрил введение в стране биометрических документов, но отдельные моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать.

Дата, с которой начнут выдавать такие документы, будет предложена в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

Кроме того, прозвучало предложение доработать систему, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж, передает БелТА.

ID-карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца. Вся остальная информация (например, место регистрации, сведения о детях, браке) привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.