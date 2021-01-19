Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 228716 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 января 2021 года выросло до 228716 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1601 человека.

Выздоровели и выписаны 212074 (+1295) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1601 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1356 человек (15,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4280314 (+8932) тестов коронавирус.