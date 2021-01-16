Последнее обновление: 16.01.2021 20:05

Минэкономики РБ: Коронавирус не спасает от начисления аммортизации в 2021 году

В Беларуси с 1 января 2021 года начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.

«…завершен срок действия права принятия организациями решения о неначислении амортизации, предусмотренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.04.2020 № 229 «О неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в 2020 году», - сообщила пресс-служба Минэкономики РБ.

Вместе с тем, проведение переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к установке на 1 января 2021 года не является обязательным.

«Переоценка проводится по решению организации или собственника ее имущества», - отмечается в сообщении.

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