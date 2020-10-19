Налоговая Беларуси хочет перейти на 100% налоговое декларирование

Министерство по налогам и сборам Беларуси хочет перейти на 100% налоговое декларирование, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире ТВ.

"У нас подавляющее большинство - 88% с лишним плательщиков - уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких субъектов было 100%, в том числе и физических лиц", - сказал Наливайко.

По его словам, через 3 года порядка 80% субъектам хозяйствования не нужно будет самим заполнять декларацию, поскольку за них это будет делать налоговая: останется перед подписанием декларации проверить достоверность и корректность данных.