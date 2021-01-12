В мире число заражений коронавирусом превысило 91,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 91328321 (+625415 за сутки) по данным Worldometer на 10:25 11 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1953182 (+9750) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 24040823 (+106397) человека, из них 108762 (+220) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 65334316 (+509268) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 23143197 (+214683) случаями заражения, Индия – 10479913 (+12482), Бразилия – 8133833 (+28043), Россия – 3425269 (+23315) и Великобритания – 3118518 (+46169). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 214683, Великобритания – 46169, Бразилия – 28043, Испания – 24631, Россия – 23315. Беларусь (1792) – на 38 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 385249, Бразилия – 203617, Индия – 151364, Мексика – 133706 и Великобритания – 81960. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1964, Германия – 663, Великобритания – 529, Мексика – 502, Бразилия – 477. Беларусь – на 69 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 213993 случая заражения коронавирусом и 1526 смертей.