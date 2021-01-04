Последнее обновление: 04.01.2021 18:49

Глава католической церкви в Беларуси ушел в отставку

Глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку, его отставка принята Папой римским.

Об этом сообщила службы печати Святого престола в воскресенье, 3 января.

Временным апостольским администратором в Беларуси назначен епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

В сентябре 2020 года белорусские пограничники без объяснения причин отказали Кондрусевичу во въезде по возвращению из Польши, хотя он является гражданином Беларуси. Позже, комментируя ситуацию, Александр Лукашенко заявил, что митрополит Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

Вернуться глава белорусских католиков смог только 24 декабря после дипломатического вмешательства Ватикана и нескольких призывов к белорусским властям Госсекретаря США Майка Помпео, передает DW.

Тадеуш Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 1989 года, сначала как временный апостольский администратор, а с 2002 года как митрополит вновь образованного Минско-Могилевского архиепископства. В ходе протестов против итогов президентских выборов в Беларуси, которые продолжаются в стране с 9 августа, Кондрусевич поддержал протестующих.

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