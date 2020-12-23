Последнее обновление: 23.12.2020 16:06

Администрация президента РБ отказала в иностранной помощи жертвам акций протеста

Интернет-площадка «Имена» вынуждена вернуть 89 117 рублей (почти $35 тыс.) тем, кто перечислил средства из-за рубежа на поддержку проекта Центра медицинской помощи жертвам мирных демонстраций.

Согласно действующему законодательству, интернет-площадка может использовать полученные из-за границы помощь, деньги, гранты только после получения соответствующего разрешения от администрации президента Беларуси.

Однако, Управление по гуманитарным вопросам Администрации президента отказало «Именам» в регистрации иностранных грантов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

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