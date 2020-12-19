Погранкомитет Беларуси разъяснил правила пересечения границы с 21 декабря

Госпогранкомитет Беларуси напомнил об изменениях порядка пересечения границы Беларуси в условиях COVID-19, которые вступят в силу с 21 декабря, и разъяснил, кто и при каких обстоятельствах сможет беспрепятственно пересечь наземную границу Беларуси, начиная с этого дня.

"Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно приостановлен", - говорится в сообщении ГПК в Instagram, которое расшифровал Интерфакс-Запад.

Там также указано, что для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Ограничения распространяются не на всех лиц, следующих за пределы Беларуси. Так, они не коснутся лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам - глав и членов официальных делегаций; водителей транспортных средств, при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам.

Не будет проблем с пересечением государственной границы Беларуси и у сотрудников республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, убывающих в служебную командировку (к документам, подтверждающим направление физического лица в служебную командировку, относятся приказ (копия либо выписка из приказа) о командировании работника, командировочное удостоверение, выполненные на бумажном носителе).

Данное правило не коснется лиц, убывающих из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих (извещениями о тяжелой болезни или смерти являются оригинал телеграммы с указанием в ней факта тяжелой болезни или смерти, заверенного врачом либо иным уполномоченным лицом (органов внутренних дел), сообщению о тяжелой болезни или смерти, поступившем по дипломатическим каналам. Документом, подтверждающим факт смерти, также может являться оригинал свидетельства о смерти либо его копия на бумажном носителе.

Кроме того, границу смогут пересекать лица, осуществляющие перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации, и лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, - при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или министерства здравоохранения Беларуси, подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих.

Кроме того, ограничения не будут применяться к гражданам Беларуси, имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, - для выезда из Республики Беларусь к месту постоянного проживания. Данным исключением из правил можно будет воспользоваться не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Аналогичная периодичность возможного выезда из Беларуси установлена для лиц, выезжающих из страны в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, - при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

"Приглашение на работу не является подтверждающим документом", - уточнили в ГПК.

Не чаше одного раза в шесть месяцев смогут выехать с территории Беларуси лица, направляющиеся за рубеж для получения образования в иностранных образовательных организациях. Таким лицам необходимо будет предъявить документы (копии документов), подтверждающие получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документы (копии документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

"Документом, подтверждающим получение образования в иностранной образовательной организации и выдаваемым данными организациями, является: договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе", - отметили в ГПК.

В Госпогранкомитете также обратили внимание лиц, выезжающих из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности либо для получения образования на территории иностранного государства: разрешениями на право въезда в иностранное государство в указанных целях являются соответствующие типы виз, либо документ, подтверждающий гражданство (подданство) государства следования.