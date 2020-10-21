Тихановская анонсировала запуск платформы для поддержки репрессированных студентов

Светлана Тихановская выступила с предложением включить Варшавский университет в программу Калиновского, а также анонсировала запуск образовательной платформы.

«Я … объявляю о создании образовательной платформы, которая объединит западные стипендии для репрессированных белорусских студентов, а также станет источником информации и опыта. В каждой стране, которую я посещаю, мне предлагают помощь студентам и молодежи», - заявила Тихановская.

«Знайте, что в новой Беларуси вы все ждете дома. Ваши знания, критическое мышление и свобода мысли потребуются в новой демократической Беларуси. Независимо от вашего выбора, чем бы вы ни занимались, добавьте кирпичик к построению свободной страны. Страна, которая защитит ваши права и свободы. Которые будут уважать свободных граждан», - заключила Тихановская.