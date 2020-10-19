Последнее обновление: 19.10.2020 18:18

Журналист газеты «Беларусь и рынок» приговорен к 15 суткам ареста

Сотрудник газеты «Беларусь и рынок» Артем Майоров признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении сотруднику милиции.

Решение принял суд Октябрьского района Минска приговорил его к 15 суткам административного ареста., сообщает БАЖ.

В материалах дела Артема были явные противоречия. Согласно одному протоколу, 18 октября в 14.30 он не подчинился требованию милиционера покинуть место, где нарушался общественный порядок. Согласно другому протоколу, около 14 часов его уже задержали во время массового мероприятия.

Подобные мелочи на стали препятствием для судьи Живицы, которая до этого только сегодня отправила на 13-15 суток еще трех представителей прессы.

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