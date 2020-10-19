Последнее обновление: 19.10.2020 16:08

Журналист Всеволод Зарубин приговорен к 15 суткам ареста

Суд Октябрьского района Минска приговорил журналиста TUT.BY и БелаПАН Всеволода Зарубина к 15 суткам административного ареста по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

Согласно протоколу, Всеволод тоже «участвовал в организованном массовом собрании граждан с целью обсуждения общественно-политических настроений», а после «ответил категорическим отказом» на требование покинуть определенное место.

Свою вину Зарубин не признал. По его словам, на акции он работал — снимал видео.

Таким образом, одна та же судья Октябрьского района сегодня отправила за решетку сразу журналистов: Всеволода Зарубина, Дарью Спевак и Вадима Змировского.

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