Последнее обновление: 22.09.2020 19:34

СК продолжает проверку по факту ранения журналистки "Нашай нiвы"

Следственный комитет Беларуси продолжает проверку по факту ранения, которое журналистка белорусского издания "Наша нiва" Наталья Лубневская получила на несанкционированной акции в Минске 10 августа.

"Следователями продолжается проведение проверки по факту травмирования Натальи Лубневской", - сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, передает Интерфакс-Запад.

Она добавила, что в ходе проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. "Ожидаем заключения экспертов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала Гарлинская.

Вчера, главный редактор Нашей Нивы Егор Мартинович сообщил, что изданию придется выплатить штраф из-за ранения журналиста издания Натальи Лубневской резиновой пулей во время протестов в августе. По мнению «Белгосстраха», «Наша Ніва» нарушила законодательство, не уведомив своевременно про страховой случай и не проведя собственное расследование по факту.

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