Сотрудники милиции угрожают "забрать в наручниках" главреда "Медиа-Полесья"

Сегодня главному редактору сетевого СМИ "Медиа-Полесье" Светлане Гарда позвонил заместитель начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома — начальник милиции общественной безопасности Виталий Рылач.

Он сказал, что редактор должна прийти в РУВД и дать пояснения по поводу съемки видео 9 августа 2020 года. На что Светлана Гарда попросила должным образом оформить повестку.

Тогда Виталий Рылач сказал, что они "приедут и заберут в наручниках".

Светлана также рассказала, когда она была в отпуске, к ней домой приезжали сотрудники милиции. Дома находился ее сын, журналист сайта Максим Гарда, сообщает БАЖ. Сотрудники милиции требовали сказать, где находится Светлана, говорили, что она должна прибыть в отделение милиции, якобы для беседы.

Коллектив редакции находится под давлением местных властей. Журналиста Евгения Николаевича задерживали, избивали, судили и арестовывали, против редакции заводили административное дело за "угрозу национальной безопасности страны".