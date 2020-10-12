Более 40 журналистов были задержаны вчера в Беларуси, многих будут судить

Белорусские власти не только вернули насилие на уровень первых дней протеста, но и резко усилили репрессии в отношении прессы.

Как сообщают медиа, правозащитники и Белорусская ассоциация журналистов, в минувшее воскресенье в стране были задержаны более 40 представителей прессы. Часть, из них отпустили, кто-то по-прежнему остается за решеткой.

В отношении не менее 15 журналистов составлены протоколы по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

В дополнение, в отношении отдельных представителей прессы составлены и "за нарушение закона о массовых мероприятиях" (ст. 23.34).

Как сообщает Пресс Клуб Беларусь, в Минске задержаны Елена Толкачева (Tut.by), Юрий Шамшур, Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев (Новы час), Сергей Сацюк, Настя Бойка, Алексей Ивашкевич, фотограф КП в Беларуси Святослав Зоркий, журналистка КП Олеся Добыш, корреспонденты Оnliner Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов, Татьяна Матвеева (Tut.by, БелаПАН), Алесь Пилецкий (Tut.by, «Народная воля»).

В Гродно задержаны корреспонденты TUT.BY и газеты «Народная Воля» Ольга Комягина, Марина Харевич, Сергей Людкевич, Дарья Спевак, журналист ресурса Hrodna.Life Алена Ковальчук. В Витебске задержали журналистов, которые сотрудничают с Белсат - Змітра Казакевіча, Вячаслава Лазарава. В Могилеве задержан журналист БелаПАН Алесь Осипцов.

В Гомеле задержаны Алена Германович (БелаПАН), Алена Бычкова (Tut.by и «Народная воля»), Павел Мицкевич (КП в Беларуси), в Бресте - журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук.

В Минске были задержаны журналисты ТАСС Наталья Федосенка, Гавриил Григоров и Валерий Степченков.