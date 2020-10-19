Омоновцы из Беларуси избили мужчину в метро Санкт-Петербурга за отказ надеть маску (Фейк)

Приехавшие в Санкт-Петербург для обучения сотрудники минского омона избили мужчину в метро Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Факт избиения, который случился 17 октяюбря 2020 года, подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас белорусским омоновцам грозит депортация в синеокую.

Внимание ! Этой фейковая новость с сатирического сайта ИА "Панорама" (https://panorama.pub/50357-izbivshie-muzhchinu.html?fbclid=IwAR0SlioeV0wIEVODMNs7aNZudDkEnk15XxtRlTkGyzrqcxUDdveXU5edQyo)

«Действительно, сотрудники полиции, действия которых попали на видео, прибыли в Петербург из Белоруссии в рамках программы по обмену опытом. Десять сотрудников минского ОМОНА были зачислены в штат петербургской полиции, чтобы изнутри изучить работу российских правоохранителей», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Что касается инцидента 17 октября, то коллеги, конечно, переусердствовали. Если гражданин отказывается надевать маску в общественном транспорте, то с ним нужно проводить разъяснительную работу, а не пускать в ход спецсредства, в том числе дубинки. Также на видео видно, что эти сотрудники избивали ногами пострадавшего, когда он чисто физически не мог оказать никакого сопротивления», - подчеркивается в сообщении.

«Это неприемлемо и такие случаи надо сразу пресекать. Если они привыкли так работать у себя в Белоруссии — это их право, но полиция России служит народу и для народа. Все участники данного инцидента уже задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу Вячеслав Степченко.