Советник Тихановской объяснил решение об ультиматуме

Решение об ультиматуме, который 13 октября выдвинула властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, было принято в том числе для того, чтобы не допустить агрессии со стороны протестующих.

Об этом заявил советник Тихановской, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский.

«Это решение было коллективным и взвешенным. Его нужно было принимать быстро по целому ряду обстоятельств, поэтому не со всеми оно было согласовано заранее. Но после была проведена сессия с участием очень многих инициатив, политических субъектов, которые обсудили, как это реализовывать, и договорились действовать совместно, синхронизируя свои планы», - сказал Добровольский, которого цитирует БелаПАН.

«Сейчас есть общий план. Так что последствия этого ультиматума мы увидим 26 октября. Возможно, некоторые удивятся, какие это последствия. Но мы понимаем, что все-таки общество уступать не собирается. Есть проблемы с организацией забастовки, которая объявлена, тем не менее эта работа идет, и забастовки на ряде предприятий будут точно, к 25 или 26 октября мы будем знать лучше», — сказал Добровольский.

По его словам, когда команда Тихановской узнала о встрече Лукашенко с политзаключенными, о том, что силовики «начали бить женщин, пенсионеров, использовать светошумовые гранаты, резиновые пули», стало понятно, что «если не предпринять какие-то меры, то в ближайшее время прорвется агрессия со стороны протестующих, и это может привести к волне взаимного насилия».

«А это не только опасно для людей, общества, но и заложит в код формирующейся нации механизмы, что допустимо насилие для достижения каких-то целей. Это была одна из причин, почему было принято такое решение», — пояснил политсоветник.

«Мы предприняли такой шаг для того, чтобы дать возможность людям подождать немножко психологически с насилием. Мы призываем никогда на это не идти, потому что это выгодно только тем, кто вооружен, и это невыгодно тем, кто протестует. Потому что не только они сами потеряют веру в то, что они на доброй стороне, но и очень многие наблюдатели тогда иначе будут относиться», — заявил Добровольский.

13 октября Светлана Тихановская заявила, что у властей есть 13 дней на выполнение трех обязательных требований: «Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены». Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупредила она.