Режим Лукашенко обвиняет Тихановскую в призывах к свержению строя

Власти Беларуси объявили Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на МВД России. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

О включении Тихановской в базу разыскиваемых лиц российского МВД стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.