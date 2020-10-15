Бабарико: Участники встречи в СИЗО не передавали Воскресенскому какие-либо полномочия

Виктор Бабарико через своего адвоката заявил, что участники встречи с Лукашенко, прошедшей в СИЗО КГБ, не передавали политзаключенному Юрию Воскресенскому какие-либо полномочия говорить от имени других политзаключенных или вести диалог.

«Как подчеркнул сам Виктор Дмитриевич в разговоре с адвокатом Александром Пыльченко, Юрий не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, никогда не получал от Виктора Дмитриевича каких-либо поручений, не вел с ним индивидуальных разговоров. Юрий был членом инициативной группы по сбору подписей и не является уполномоченным лицом. Бабарико подчеркнул, что участники встречи в СИЗО КГБ не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени», - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Мы сочувствуем Юрию и всем людям, которых путем шантажа, насилия и захвата, режим использует в своих неправдоподобных и незаконных играх. Мы рады, что на свободу вышло несколько невиновных, но в тюрьмах еще сотни людей, которых там быть не должно», - также сказано в сообщении.