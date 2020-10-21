Суд отклонил жалобу на продление срока ареста Светланы Купреевой

Суд Центрального района Минска отклонил жалобу на продление срока содержания под стражей Светланы Купреевой, подруги семьи Бабарико.

Об этом рассказал адвокат Евгений Пыльченко. Также он отметил, что это решение будет обжаловано в Минском городском суде.

11 октября Светлане Купреевой суд продлил срок содержания под стражей до 6 месяцев. Ее адвокат подал жалобу на это решение. Сегодня суд Центрального района Минска ее рассмотрел, передает tut.by.

«Жалобу отклонили. В течение 24 часов можно подать жалобу в Минский городской суд, что я и сделаю. И суд ее рассмотрит. Если и на этот раз ее отклонят, а следствие само не захочет изменить меру пресечения, то Светлана останется под стражей до 11 декабря»,- сообщил Евгений Пыльченко.

Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери. Под стражей она находится уже больше 4 месяцев. Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. Подозревается она в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов.