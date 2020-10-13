Власти Беларуси отфутболили мнение 1100 работников БелЖД

Работники Белорусской железной дороги, которые ранее написали коллективное письмо, в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком, получили ответы от чиновников.

В обращении, под которым подписалось почти 1150 человек, говорилось, что они считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, передает tut.by

Руководство БелЖД ссылается в ответе на Конституцию: «Народ осуществляет свою власть бла-бла-бла». В письме также говорится, что обращения о нарушении законодательства о выборах нужно подавать в ЦИК.

В БелЖД заявили, что большинство вопросов, которые содержатся в обращении, не входят в компетенцию железной дороги, так как не связаны с трудовыми отношениями.

В профсоюзе работников транспорта и коммуникаций сослались на свое августовское публичное заявление, в котором они обратились к работникам правоохранительных органов «с требованием прекратить насилие над участниками мирных протестов, обеспечить их безопасность, а также освободить незаконно задержанных граждан».

Тогда же профсоюз обратился и к руководителям организаций отрасли, чтобы те не применяли дисциплинарные взыскания и не увольняли работников, которые принимали участие в мирных акциях протеста. «Мы решительно осуждаем любое давление и насилие на выражение своего мнения каждым членом профсоюза», — говорилось в обращении профсоюза.

В профсоюзе уточнили, что решение требований работников БелЖД по выборам не входит в их компетенцию.

«В части аннулирования официальных результатов президентских выборов 9 августа 2020 года и проведения новых президентских выборов с образованием новых избирательных участков при участии независимых и международных наблюдателей компетентными органами для изучения и принятия принятия необходимых мер являются Конституционный суд, Генеральная прокуратура», — написано в ответе профсоюза.

По поводу требования освободить всех задержанных на мирных акциях, политзаключенных, а также прекращения в отношении всех них административных и уголовных процессов, привлечения к ответственности виновных в незаконных задержаниях и применении физической силы к мирным протестующим в профсоюзе ответили: «Считаем, что по каждому индивидуальному случаю необходимо провести объективную, всестороннюю проверку посредством подачи заявления в Генеральную прокуратуру пострадавшим (его официальным представителем) от превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Профсоюз в данном случае готов оказать правовую поддержку членам профсоюза (членам их семей) по заявительному принципу в составлении процессуальных документов в Генеральную прокуратуру».

Подписавшиеся рассчитывали на ответ по существу со стороны правительства. Но Совмин перенаправил обращение в Министерство транспорта и коммуникаций, а ведомство в свою очередь сослалось на ответ руководства БелЖД.

Верховный суд ответил, что является высшим судебным органом, который среди прочего занимается надзором за судами общей юрисдикции. Проще говоря, для рассмотрения обращения нет основания — решения суда первой инстанции.

Миноблисполком не стал рассматривать обращение по существу, так как вопросы не относятся к его компетенции.