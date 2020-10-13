Последний член президиума КС покинул Беларусь

Последний, остававшийся на свободе член президиума Координационного совета Сергей Дылевский покинул территорию Беларуси в целях безопасности.

«Член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», - сообщила пресс-служба Координационного совета.

Накануне лидер стачкома ОАО «МТЗ» Сергей Дылевский уволился с предприятия по собственному желанию в обмен на отказ властей от репрессий в отношении его родителей, включая увольнение с завода.

Все остальные члены президиума КС находят либо за решеткой, либо за границей.