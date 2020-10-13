Последнее обновление: 13.10.2020 15:14

Последний член президиума КС покинул Беларусь

Последний, остававшийся на свободе член президиума Координационного совета Сергей Дылевский покинул территорию Беларуси в целях безопасности.

«Член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», - сообщила пресс-служба Координационного совета.

Накануне лидер стачкома ОАО «МТЗ» Сергей Дылевский уволился с предприятия по собственному желанию в обмен на отказ властей от репрессий в отношении его родителей, включая увольнение с завода.

Все остальные члены президиума КС находят либо за решеткой, либо за границей.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование