Последнее обновление: 15.10.2020 13:05

Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением основателя ФБК Алексея Навального.

Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза, передает РБК. В санкционном списке ЕС оказались:

директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко; полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло; заместитель министра обороны Павел Попов; заместитель министра обороны Алексей Криворучко; Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии.

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