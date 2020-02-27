Последнее обновление: 27.02.2020 16:06

Евросоюз готовит киберсанкции против России

Евросоюз начал подготовку санкций в отношении одной российской российской организации и нескольких физических лиц за кибератаки.

Обсуждение новых мер может начаться уже на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Санкционный пакет станет первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, включающего запрет на въезд и заморозку активов. Помимо России меры коснутся Китая.

На прошлой неделе о крупной кибератаке, осуществленной Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ сообщили власти Грузии. По их данным, инцидент имел место в октябре прошлого года, а под ударом администрация грузинского президента президента, правительство и СМИ страны.

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