Россия расширяет ответные санкции против стран ЕС из-за Навального

Россия расширяет список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну в качестве ответных санкций на европейские рестрикции из-за отравления Алексея Навального.

«…российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», - говорится в заявлении МИД.

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным. Причем страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС», - сказано в заявлении.

МИД РФ персонально уведомил о санкциях послов ФРГ, Франции и Швеции, а также направил уведомление в Представительство ЕС в Москве.