Последнее обновление: 10.09.2020 20:13

ЕС продлил санкции в отношении России

Европейский совет 10 сентября сообщил о решении продлить санкции в отношении граждан РФ и российских компаний, деятельность которых продолжает подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции продлятся еще шесть месяцев - до 15 марта 2021 года, передает DW.

Существующие ограничительные меры ЕС предусматривают замораживание активов и введение запрета на въезд для лиц, попавших в санкционные списки. Санкции продолжат действовать в отношении 175 человек и 44 предприятий, говорится в сообщении Европейского совета.

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