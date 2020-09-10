ЕС продлил санкции в отношении России

Европейский совет 10 сентября сообщил о решении продлить санкции в отношении граждан РФ и российских компаний, деятельность которых продолжает подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции продлятся еще шесть месяцев - до 15 марта 2021 года, передает DW.

Существующие ограничительные меры ЕС предусматривают замораживание активов и введение запрета на въезд для лиц, попавших в санкционные списки. Санкции продолжат действовать в отношении 175 человек и 44 предприятий, говорится в сообщении Европейского совета.