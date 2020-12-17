Последнее обновление: 17.12.2020 15:53

ЕС продлил санкции против России на полгода

Европейский совет 17 декабря решил продлить ограничения для отдельных секторов российской экономики, введенные в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине, до 31 июля 2021 года.

Решение принято после того, как на заседании 10–11 декабря Евросовет оценил состояние выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

«Учитывая, что соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единодушно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении совета, передает РБК.

Санкции запрещают импорт и экспорт оборонного оборудования и товаров двойного назначения, закрывают доступ к европейскому рынку капитала для некоторых российских банков и компаний («Роснефть», «Газпром нефть». Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк), ограничивают доступ к технологиям, используемым при добыче нефти и в геологоразведке.

Санкционные меры в отношении России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма были введены европейскими властями с 31 июля 2014 года, с тех пор их продлевают каждые полгода. В том же году были введены контрсанкции Москвы, которые предполагают ограничения на поставку продовольственных товаров из Европы (овощей, фруктов, молочной продукции). В конце ноября указом Владимира Путина они были продлены до конца 2021 года.

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