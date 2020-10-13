Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова отказалась от участия во встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась в субботу в СИЗО КГБ.

Об этом сообщил адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире «Эхо Москвы».

«Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же, вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», - рассказал Пыльченко.

Колесникова очень смело ответила на вопрос приехавших с предложением незнакомцев на вопрос о своем будущем. По словам Пыльченко, Мария ответила, что ее ждет судьба обычного политзаключенного в Беларуси, что означает либо полтора года тюрьмы либо 5 лет до новых выборов, или все-таки все может измениться в одну секунду.