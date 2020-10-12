Максим Знак: Это был обмен мнениями с Лукашенко, а не переговоры

Член президиума Координационного совета Максим Знак охарактеризовал встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ как изложение мнений, а не переговоры.

Об этом сообщили адвокаты Знака Дмитрий Лаевский и Надежда Знак, которые посетили его в СИЗО в понедельник, передает Интерфакс-Запад.

"Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений", - заявили адвокаты, отвечая на вопрос об участии своего подзащитного во встрече с Лукашенко.

"Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении", - добавили Лаевский и Знак.

Они также рассказали, что Знак переведен в другую камеру, условия в которой значительно хуже, чем были ранее. Кроме того, ухудшилось ситуация с перепиской. "Защита продолжает всеми способами оспаривать обвинение и заключение под стражу", - подчеркнули адвокаты.