Белорусская оппозиция включена в шорт-лист премии Сахарова

Депутаты комитетов Европейского парламента по иностранным делам и развитию совместным голосованием определили шорт-лист премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2020 год.

Об этом сообщила в понедельник, 12 октября, пресс-служба Европарламента.

Как отмечается в документе, в окончательный список номинантов вошли: "Демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества", архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса, передает DW.

Лауреата премии, ежегодно вручаемой "за свободу мысли", 22 октября выберет президиум Европарламента, в который входят спикер и председатель каждой из семи фракций. Церемония вручения пройдет в Страсбурге 16 декабря.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме. В 2019 году ее был удостоен китайско-уйгурский экономист и правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное заключение.