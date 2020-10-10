Тихановской разрешили поговорить с мужем по телефону

Светлана Тихановская в своем телеграм-канале сообщила о том, что сегодня впервые за 134 дня смогла поговорить со своим мужем Сергеем Тихановским пол телефону. Организационные подробности этого события не уточняются.

Как сообщил советник Тихановской Франак Вячорка, Сергей Тихановский не ожидал, что разговор состоится. При этом Вячорка не исключает, что во время разговора в комнате с Тихановским находился посторонний человек.

«Тихановские говорили о детях и содержании Сергея в тюрьме. Тихановский сказал, что следит за всеми новостями и что надо быть жестче и продолжать встречаться с зарубежными лидерами», - рассказал Вячорка.