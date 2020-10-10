Латушко: Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко!

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал проявлением слабости решение Лукашенко провести беседу со своими оппонентами в МИЗО КГБ, заявив, что нельзя верить ни единому слову и поступку шкловского пенсионера.

«Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых ещё вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признаёт не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьёзные неудобства», - заявил Латушко.

«Легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками. Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал? Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия? Нет. Не допустим», - подчеркнул он.

По мнению политика, сегодняшняя встреча показала, что «мы на правильном пути».

«Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решётку. В его государстве всё трещит по швам: экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция», - перечислил проблемы власти Латушко.

«Нет никаких преступников — есть политзаключённые. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам. Если это требование белорусского общества не будет выполнено — завтра же, на воскресном марше, мы должны выйти и потребовать это сделать немедленно», - призвал член президиума КС.

Он напомнил, что требования протестующих остаются неизменными: освобождение политзаключённых, привлечение к ответственности виновных в преступлениях и новые честные выборы.

«Лукашенко должен уйти. Он украл выбор народа. Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО», - резюмировал Латушко.